Sorteggi quarti di Champions, Europa e Conference: diretta tv da Nyon

Si scaldano le urne per i sorteggi di coppa. Gli incroci ai quarti di Champions, Europa e Conference league andranno in scena oggi alla alla Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera. La diretta tv inizia dalle 11.50 sul canale 20, e in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.it. Alle 13 toccherà all’Europa league e dalle 14 alla Conference.