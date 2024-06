Il mercato. La punta. Gianmario Comi nel mirino di Lecco e Spal

Spunta un nuovo nome per l’attacco della Spal, che il neo direttore sportivo Casella conosce bene: si tratta di Gianmario Comi (nella foto), punta centrale classe ’92, destinato a tornare alla Pro Vercelli dopo il prestito al Crotone nella seconda parte della stagione appena conclusa. L’attaccante piace anche al Lecco, e nonostante una seconda parte di stagione poco prolifica a Crotone (appena un gol in 14 presenze), con la maglia della Pro ha segnato 46 reti in 186 partite totali, un buon bottino per un calciatore che potrebbe interessare alla Spal, a maggior ragione dopo il trasferimento di Trombetta – altro giocatore accostato ai biancazzurri – alla Giana Erminio. Oltre ai movimenti in entrata, Casella dovrà lavorare anche sulle uscite e su quei pochi elementi che potranno garantire alla società denaro fresco da potere poi reinvestire: i due indiziati sono Maistro e Thiam, cercati in Serie B e potenziali pedine di scambio per il mercato spallino. Il centrocampista rodigino piace a Salernitana e Palermo, due big della cadetteria che certamente punteranno ad una stagione importante, mentre l’estremo difensore senegalese è cercato dalla Juve Stabia, formazione con cui ha appena raggiunto la promozione dalla Serie C. Dopo il prestito dello scorso anno, gli stabiesi sono intenzionati a trattare con la Spal per un acquisto a titolo definitivo, anche se la richiesta nei giorni scorsi si aggirava intorno al milione di euro, cifra ritenuta troppo alta dai campani.