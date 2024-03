Le pagelle. Carraro mvp di giornata, che eurogol per Tripaldelli

GALEOTTI 6. Forse risente degli errori di mercoledì, perché non parte bene e con due respinte di pugno rischia assai. Si rinfranca un po’alla distanza. GHIRINGHELLI 6. Sufficiente fino al’infortunio, lascia alla mezz’ora.

BRUSCAGIN 6. 32’ da centrale, poi fa il terzino. Spinge bene, crossa meno bene. Forse un po’ in ritardo sul gol di Gigli.

VALENTINI 6. Primo tempo non semplice, meglio dopo.

TRIPALDELLI 7. E’ la sua gran giornata, con un gol alla Roberto Carlos e una discreta gara anche prima, pur dovendo stringere i denti su Lamesta. Chissà che non lo aiuti a riguadagnare la stima dei suoi tifosi.

DALMONTE 7. Ancora una bella prova. Nella ripresa soprattutto trascina sotto la Spal. Colombi gli nega un gran gol nel sette. CARRARO 7. Assolutamente a livello dei migliori. Interdice anche per Buchel e chiude da difensore centrale dominante di testa. Se si cancellano gli episodi decisivi, l’mvp di giornata è lui per efficacia e continuità. Centra anche una traversa.

BUCHEL 5. In apnea, come già mercoledì. Saltato dai lunghi rilanci del primo tempo, ne gioca poche e rischia anche l’assist per gli avversari. Deve rifiatare. MAISTRO 6,5. Anche a sprazzi, illumina la giornata con lo slalom e l’assist per il 2-0 di Antenucci. Sua pure la punizione dell’autogol.

PETROVIC 5. La squadra lo serve male e poco e lui non contribuisce, se non su qualche spizzata aerea.

ANTENUCCI 7. Non solo il gran bel gol, il quinto personale. Aveva giocato benino anche prima. PEDA 6,5. Subentra e subito partecipa all’1-0 e poco dopo salva sulla linea. Usa l’anticipo e spesso l’azzecca.

ZILLI 6,5. Dà una grande mano nel finale con un paio di scrollate. Da dimenticare i tiri, ma l’aiuto alla squadra in sofferenza è sensibile.

CONTILIANO 6. Si guadagna la pagnotta.

FIORDALISO ng.

COLLODEL ng.

ZAGO 5,5. Impreciso più di una volta, e molto distratti i due guardalinee.

DI CARLO 7. Innegabile il cambio di marcia che ha dato alla squadra. Chiude a 5-3-2 con Carraro terzo difensore centrale e Fiordaliso esterno destro: con più libertà Tripaldelli fa il 3-1.

Mauro Malaguti