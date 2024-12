Spal, cinque debuttanti prodotti del vivaio. Il raggio di sole pensando ai prossimi mesi

Osservare la serie A e vedere protagonisti una serie di giocatori che sono passati per il settore giovanile della Spal – da Mikael Egill Ellertsson nel Venezia a Nicolò Savona nella Juventus, passando per Gvidas Gineitis nel Torino, giusto per citarne alcuni – fa una certa impressione. Ma di prodotti del vivaio di via Copparo sono pieni anche i campionati di serie B e C, a testimonianza di quanto si sia lavorato bene nel corso degli anni a livello tecnico e di scouting. Alcuni giovani sono ancora di proprietà del club di via Copparo, che per esempio ha girato in prestito Nicolò Contiliano e Filippo Puletto al Carpi, dove sono titolarissimi e stanno facendo piuttosto bene. Altri invece come Cesare Galeotti, Steven Nador ed Emanuele Rao, la Spal ha deciso di confermarli e metterli a disposizione di mister Dossena, che si è ritrovato in gruppo per causa di forza maggiore anche diversi ragazzi della Primavera che hanno contribuito a fare fronte all’emergenza infortunati.

Per tanti anni chi effettuava tutta la trafila nel settore giovanile vedeva come un miraggio la prima squadra, invece da alcuni anni la prospettiva di esordire e addirittura entrare in pianta stabile nei gruppi di serie B o C è diventata concreta. Sono già cinque i ragazzi tra i 17 e i 20 anni che mister Dossena ha fatto debuttare dall’inizio del campionato. Il primo è stato Ladji Mori Kane, centrocampista ivoriano classe 2005 che ha collezionato quattro gettoni in avvio di stagione, per poi doversi fermare per effettuare alcuni accertamenti medici. Nelle ultime settimane è tornato regolarmente in gruppo, andando in panchina con Vis Pesaro, Gubbio e Ascoli, con l’obiettivo di rientrare nelle rotazioni in linea mediana dopo la sosta. Umberto Camelio (classe 2006) ha esordito in occasione della disfatta di Campobasso e sembrava destinato a trovare uno spazio significativo, poi si è fatto male in allenamento e deve tornare a disposizione.

La soddisfazione più grande se l’è tolta Oumar Contè, attaccante guineano classe 2007 che ha debuttato andando a segno dopo una manciata di minuti sul campo del Legnago Salus. Nelle ultime gare la gioia dell’esordio coi grandi è toccata anche ai centrocampisti Simone Tarolli (classe 2007) e Alessandro Boccia (classe 2004), e presto potrebbe essere il turno di Alex Roda (difensore classe 2008) e Leroy Cecchinato (attaccante classe 2007), mentre Tommaso Angeletti (attaccante classe 2005) ha già assaggiato il palcoscenico della serie C la scorsa stagione. In un contesto nebuloso, il percorso di questi ragazzi e il loro attaccamento alla maglia biancazzurra rappresenta un raggio di sole che fa ben sperare i tifosi della Spal.

Stefano Manfredini