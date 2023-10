SPAL e Sestri Levante pareggiano: decisivo Bertini SPAL e Sestri Levante si dividono la posta in palio al "Mazza" con un punteggio di 1-1. Decide Bertini per i padroni di casa, risponde Candiano per gli ospiti. Ammoniti Podda, Puletto, Candiano, Orfei.