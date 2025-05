Spal: Francesco Baldini confermato allenatore per la prossima stagione

Di questi tempi, 10 anni fa il direttore sportivo Vagnati e mister Semplici stavano iniziando ad allestire la squadra che la stagione successiva avrebbe dominato la serie C gettando le basi per la doppia scalata. La conferma del tecnico fiorentino fu scontata, del resto nel campionato 2014-15 la Spal chiuse la regular con una striscia clamorosa di nove vittorie e un pareggio che la portò a sfiorare i playoff. In quegli anni riservati a pochi intimi.

Leonardo Semplici trascorse cinque estati consecutive da allenatore dei biancazzurri, fino al 2019. Tutto procedeva a gonfie vele e sembrava naturale dare continuità al progetto tecnico da una stagione all’altra. Invece, nelle cinque estati successive il club di via Copparo ha costantemente cambiato allenatore.

Con una sola eccezione, la conferma di Roberto Venturato tra i campionati di serie B 2021-22 e 2022-23. Per il resto, nel 2020 Pasquale Marino ha preso il posto di Luigi Di Biagio, nel 2021 Pep Clotet ha sostituito Massimo Rastelli, nel 2023 Mimmo Di Carlo ha preso il timone lasciato da Massimo Oddo e nel 2024 Andrea Dossena è stato scelto per ripartire dopo la decisione di scaricare mister Di Carlo.

Per questo l’ipotesi – piuttosto probabile – di trattenere Francesco Baldini rappresenterebbe una decisa inversione di tendenza per la Spal, che dopo la retrocessione in cadetteria – con l’eccezione di mister Venturato che abbiamo ricordato – aveva sempre preferito cambiare allenatore.

È piuttosto curioso che questa decisione avvenga al termine di una delle stagioni più negative della storia della società biancazzurra, con Antenucci e compagni che dopo la gara di andata dei playout avevano un piede e mezzo nei dilettanti. Alex Casella però è un direttore sportivo che non ama fare le rivoluzioni: nell’ultimo campionato ha aspettato a lungo – forse fin troppo – prima di indurre il presidente Tacopina ad esonerare mister Dossena, con cui aveva lavorato in maniera proficua alla Pro Vercelli.

E dopo aver individuato nel tecnico di Massa il suo successore, adesso vuole ripartire da lui. Con la convinzione che la strada della continuità sia la migliore in assoluto per una Spal che dopo aver convissuto con lo spettro della serie D dovrà avere la forza di tornare a recitare un ruolo da protagonista. Una scelta impopolare, considerando che la tifoseria aveva chiesto con forza di fare piazza pulita. Dunque, salvo improvvisi colpi di scena sull’asse Ferrara-New York, toccherà ancora a Baldini il compito di guidare la Spal tra un paio di mesi, al via della prossima stagione. In un contesto completamente diverso da quello in cui si trovò a lavorare Semplici 10 anni fa.

Stefano Manfredini