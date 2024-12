Spal, Haoudi è in arrivo. Nuovo look a centrocampo

La Spal riparte da un centrocampo nuovo di zecca. È nella zona nevralgica del campo che si profilano i principali cambiamenti della squadra di Dossena, quantomeno nelle prime settimane del 2025. Se i tempi per acquisire centravanti e attaccante esterno si prospettano non rapidissimi, Hamza Haoudi con tutta probabilità arriverà in biancazzurro nei primi giorni del mercato di riparazione (la sessione aprirà i battenti giovedì 2 gennaio e si chiuderà il 3 febbraio) regalando a mister Dossena una mezz’ala ideale per mettere in pratica il proprio progetto tattico. Il centrocampista italo-marocchino di proprietà del Frosinone infatti, salvo imprevisti si trasferirà alla Spal a titolo definitivo subito prima o subito dopo la partita col Perugia, tornando a lavorare con l’allenatore che la scorsa stagione gli aveva fatto fare il salto di qualità alla Pro Vercelli. In linea mediana Zammarini dovrebbe restare un punto fermo, mentre è da verificare la posizione di D’Orazio, che negli ultimi mesi – dopo il passaggio dal 4-3-3 al 3-5-2 – era stato trasformato da attaccante esterno a mezz’ala. Il ritorno al vecchio modulo indurrà il tecnico a riportarlo nel ruolo naturale oppure lo confermerà a centrocampo, dove peraltro ha mostrato le cose più interessanti?

Le novità in questo reparto però non sono finite, perché prima della sosta mister Dossena ha ribaltato le gerarchie in cabina di regia, consegnando le chiavi al suo pupillo El Kaddouri. Il marocchino dovrebbe essere confermato in pianta stabile nel ruolo di playmaker, con inevitabile riduzione di spazio per la coppia Buchel-Radrezza, che fino alla gara precedente si contendevano una maglia in quella posizione. È evidente che non ci sia posto per tutti, quindi uno dei due chiaramente lascerà Ferrara nelle prossime settimane. A centrocampo poi finalmente sta per rientrare Awua, tornato a lavorare a pieno regime in gruppo dopo l’infortunio che lo ha costretto a restare ai box due mesi. È stata un’assenza molto pesante nell’economia del gioco di Dossena quella del nigeriano, che possiede caratteristiche uniche nell’organico spallino. Awua sarà a disposizione già per la gara col Perugia, anche se dopo un periodo così lungo di stop è chiaro che non potrà avere un minutaggio significativo. Non arrivano però ulteriori buone notizie sul fronte infortunati, perché Bachini ha iniziato a correre ma soltanto dopo metà gennaio si verificheranno le sue condizioni per un eventuale rientro a pieno regime. Entro il 15 gennaio invece i vari Camelio, Iglio e soprattutto Karlsson effettueranno gli esami di rito per capire come procedono i rispettivi percorsi di recupero. Tradotto: per il centravanti islandese si profilano ancora alcune settimane ai box.

Stefano Manfredini