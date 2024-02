Spal Recanatese 1-0: decide una rete di Antenucci

Ferrara, 11 febbraio 2024 – Coraggio, cuore e attributi. La Spal stende la Recanatese con una perla di Antenucci ad una dozzina di minuti dal termine, dopo essere rimasta in inferiorità numerica in seguito all'espulsione di Peda. Sono tre punti tanto importanti quanto meritati per i biancazzurri, che nel giorno del ritorno di mister Di Carlo sulla panchina ritrovano la vittoria dopo un mese e mezzo di astinenza e agganciano i marchigiani a quota 24 punti. Nel primo tempo la Spal colpisce due legni in rapida successione, prima il palo con Edera e poi la traversa con Zilli. Nella ripresa i biancazzurri restano in inferiorità a causa di un brutto intervento di Peda su Carpani. L'inerzia sembra cambiare, ma una manciata di minuti più tardi la squadra di Di Carlo sblocca il risultato col nuovo entrato Antenucci che riceve palla da Rabbi (splendida la sua torre), si coordina alla grande e al volo e trafigge Meli. Un solo brivido nel finale, con salvataggio in extremis di Valentini su Carpani. Poi può partire la festa, col popolo biancazzurro finalmente orgoglioso della sua squadra.

CLASSIFICA: Cesena 62 punti; Torres 50; Carrarese 45; Perugia, Gubbio 43; Pescara 41; Pontedera 39; Juve NG 33; Arezzo, Lucchese, Virtus Entella 31; Pineto 30; Rimini 29; Sestri Levante, Vis Pesaro, Ancona 28; Spal, Recatanese 24; Olbia 20; Fermana 17.