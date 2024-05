Spalletti annuncia la lista dei preconvocati per gli Europei, novità, sorprese e esclusioni

Bisogna fare l’Italia, l’obiettivo di un secondo trionfo continentale profuma di leggenda e si impongono scelte anche dolorose. La prima selezione del ct Spalletti verso gli Europei, fornendo una lista di trenta giocatori che poi sarà ridotta a ventisei il 6 giugno, presenta novità, un paio di sorprese – anche per chi non è stato inserito – e tante conferme. Spicca la chiamata di Calafiori in difesa, dopo la stagione col botto nel Bologna. E c’è pure la chiamata di Fagioli, che dopo sette mesi di stop per le scommesse ha messo insieme sul campo giusto venti minuti, lunedì a Bologna. Seconda missione azzurra per Bellanova (Torino) e Folorunsho (Verona), già convocati a marzo per le due amichevoli negli Stati Uniti con Venezuela ed Ecuador. Tornano in Nazionale il centrocampista del Torino Ricci e il portiere della Lazio Provedel, assenti rispettivamente dal novembre 2022 e dal novembre 2023.

Si punta molto, e ci mancherebbe, sul blocco Inter: sei i prescelti. Non c’è Immobile, tra gli eroi di Wembley, ma reduce da una stagione opaca alla Lazio: era da dieci anni che Ciro era una presenza irrinunciabile, collezionando 57 presenze e 17 reti con la Nazionale, di cui è stato anche capitano nelle ultime qualificazioni. E l’esclusione non può che deludere anche Locatelli: il play della Juve, campione d’Europa con Mancini, posta su Instagram una storia ’total black’ a rappresentare probabilmente il suo umore attuale. C’è invece tra i trenta, come previsto, Scamacca: è lui il numero 9 designato. Anche Politano non sarà agli Europei, dopo dodici presenze e tre gol con l’Italia. Prima della partenza per la Germania, fissata per lunedì 10 giugno, la Nazionale disputerà due amichevoli: martedì 4 con la Turchia (ore 21, a Bologna) e domenica 9 con la Bosnia ed Erzegovina (ore 20.45 a Empoli). Il 15 l’esordio contro l’Albania.

I preconvocati. Portieri: Donnarumma, Meret, Provedel, Vicario. Difensori: Acerbi, Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Mancini, Scalvini. Centrocampisti: Barella, Cristante, Fagioli, Folorunsho, Frattesi, Jorginho, Pellegrini, Ricci. Attaccanti: Chiesa, El Shaarawy, Orsolini, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni.