Spalletti si gioca il Jack. Raspadori con l’Ecuador: "Ora voglio risposte»

Luciano Spalletti non ha dubbi, neanche dopo il brutto incipit contro il Venezuela e il cambio di modulo (e di uomini) in corsa che ha messo i sudamericani in contromano a Miami. "Ho già in mente l’undici da schierare", è la riflessione della vigilia per il match contro contro l’Ecuador (stasera alle 21, Rai 1) in una New York che s’è tramutata in un bagno di folla per i ragazzi in azzurro, già dall’arrivo all’aeroporto di Newark venerdì pomeriggio. Ieri, invece, il numero uno del pallone Gabriele Gravina ha incontrato il nostro ambasciatore Mauro Massari nella sede della Rappresentanza permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite a New York. L’incontro ha avuto come tema principale il ruolo del calcio nello scenario mondiale contemporaneo quale prezioso veicolo di sviluppo, pace, solidarietà e cooperazione internazionale. Il focus sulle potenzialità dello sport come straordinario propulsore delle politiche di sostenibilità rappresenta sempre e comunque un tema cruciale al centro delle attuali iniziative multilaterali messe in campo dalle Nazioni Unite.

Tornando alle cose di campo, in quegli undici che Big Luciano aveva in mente c’era e non c’è più Lorenzo Lucca. L’attaccante dell’Udinese ha avuto un piccolo risentimento muscolare che dovrebbe spalancare le porte a Jack Raspadori: "Retegui ha fatto vedere di essere un calciatore perfetto per quel ruolo. Col Venezuela ha fatto due grandissimi gol e un lavoro importante per la squadra. Stavolta partirà però dall’inizio Raspadori, cambieremo 7-8 calciatori, anche 9". Poi un pensiero agli avversari: "Questo è un match più difficile perché loro hanno qualita’, ’garra’, rapidita’, tenacia e tecnica". Match insidioso nel quale Spalletti proverà ancora la difesa a tre e il modulo di Fort Lauderdale. "Sono curioso di vedere l’applicazione delle cose di cui abbiamo parlato nell’analisi della partita con il Venezuela".

Spalletti è però soddisfatto della reazione della squadra dopo il brutto primo tempo e, soprattutto, di quel fattore che ha fatto la differenza anche nella gestione Mancini: "Lo spirito del gruppo mi piace" ha concluso il ct azzurro.

Italia (3-4-2-1) Vicario; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Jorginho, Barella, Dimarco; Zaniolo, Pellegrini; Raspadori. All. Spalletti.

Ecuador (3-4-3): Dominguez; Ordoñez, Arboleda, Realpe; Ortiz, Gruezo, Cifuentes, Minda; Yeboah, Caicedo, Sarmiento. All.: Félix Sánchez Bas.