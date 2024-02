Spezia-Feralpisalò 0-2: gli aquilotti falliscono la sfida salvezza

La Spezia, 28 febbraio 2024 – Termina dopo cinque turni l'imbattibilità dello Spezia, che cade contro la Feralpisalò con un netto 0-2. Un gol per tempo e pratica chiusa, con una formazione aquilotta che ha accusato un calo di condizione. Sceglie all'inizio di fare del turnover D'Angelo con Verde con Moro in attacco, Vignali e Jagiello, lasciando fuori Nagy e Di Serio.

La prima conclusione, che si spegne sul fondo, è dopo 3 minuti da parte di Vignali. Poi il colpo di testa da centro area di Jagiello sul cross dalla sinistra, finisce molto sulla destra della porta di Pizzignacco. Non è malizioso Cassata all'8',quando viene trattenuto in area da Felici, ma continua e tira, facendosi murare la conclusione. E dopo il tiraccio alto di Jagiello al 9' e di Verde all'11', la Feralpisalò passa in vantaggio al 13' con Manzari che raccoglie la palla di Manzari e brucia Zoet in uscita. Ci pensa il Var però ad annullare tutto, perché l'assistente Longo non si era accorto della posizione irregolare. Sempre lo Spezia a pressare e al 19' Pizzignacco respinge sulla propria sinistra la staffilata da 25 metri di Salvatore Esposito.

Tocca poi agli ospiti farsi vedere, al 31', con il colpo di testa di Ceppitelli, sulla punizione di Di Molfetta, alto. Ed è proprio quest'ultimo a arsi vedere con un tiro a giro un minuto dopo, sempre sul fondo. Passa in vantaggio la Feralpisalò dopo 38', con un cross che Hristov tocca di testa, ma sbilanciato da Manzari, così dal centro dell'area Felici scarica il destro dentro. È lo 0-1. Al 42', Jagiello crossa e il colpo di testa di Falcinelli finisce di poco fuori. Vicino al raddoppio gli ospiti al 45' con il gran tiro di Felici che sfiora la traversa.

L'occasione per pareggiare al 6', con Moro che la gira, ma a portiere battuto, trova i piedi del nuovo entrato Pilati, che devia in angolo. Subito si fa vedere Di Serio, subentrato a Falcinelli, con un diagonale, ma al 32' il salvataggio di Salvatore Esposito non basta. Dal corner, il colpo di testa di Pilati per l'inserimento di La Mantia (se lo perde Cassata). Ed è 0-2. L'incornata del nuovo entrato Pio Esposito va sul fondo di poco al 38'. L'arrembaggio finale dello Spezia è completamente sterile e finisce così, anzi, Hristov la salva a porta vuota nel recupero.

Tabellino Spezia-Feralpisalò 0-2

SPEZIA (3-4-3) Zoet; Vignali (13' st Nagy), Hristov, Nikolaou; Mateju, S. Esposito (35' st P. Esposito), Jagiello (27' st Bandinelli), Cassata; Verde (26' st Cipot), Falcinelli (13' st Di Serio), Moro. A disp. Crespi, Jureskin, Tanco, Pietra, Muhl, Candelari, Bertola. All. D'Angelo.

FERALPISALO (3-5-2) Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Balestrero; Felici (36' st Letizia), Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta (27' st Zennaro), Tonetto; Manzari (36' st Pietrelli), La Mantia (43' st Krastev). A disp. Liverani, Volpe, Giudici, Hergheligiu, Verzeletti, Attys. All. Zaffaroni.

Arbitro: Baroni di Firenze (assistenti Rocca di Catanzaro e Longo di Paola, quarto uomo Poli di Verona; Var Paterna di Teramo, Avar Tremolada di Monza).

Marcatori: 38' pt Felici, 31' st La Mantia.