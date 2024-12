Ascoli, ok al bilancio e cda ridotto. La new entry è Diego Corsalini

L’Ascoli approva il bilancio e annuncia il nuovo consiglio d’amministrazione. Nella giornata di ieri il club di corso Vittorio Emanuele ha reso noto, mediante una nota diramata attraverso i propri canali ufficiali, che lo scorso 29 novembre l’assemblea dei soci del Picchio è tornata a riunirsi per provvedere alle ultime incombenze previste al termine del precedente mandato triennale. Nel corso della stessa sono stati nominati gli organi sociali che resteranno in carica per il prossimo triennio, salvo chiaramente il caso di un’eventuale cessione della società da parte dell’attuale proprietario Massimo Pulcinelli in favore dei nuovi possibili acquirenti. Il cda ha visto, come era già nell’aria da qualche mese, una drastica riduzione rispetto alla precedente composizione.

Nella nuova formazione ci sarà la presenza di soli tre membri. Qui è stata rinnovata la fiducia a Carlo Neri, in qualità di presidente, che sarà affiancato ancora una volta dalla sorella del patron Roberta Pulcinelli nei panni di consigliere delegato.

La new entry invece è quella rappresentata dall’ingresso del nuovo consigliere Diego Corsalini, già partner della società bianconera da qualche anno.

Confermato nella sua composizione il collegio sindacale he risulterà composto dal presidente Giorgio De Simone, e dai due componenti Enrico Crisci, Anna Maria Carpineta.

"Il club bianconero ringrazia per l’operato svolto tutti i componenti del precedente cda e augura un buon lavoro sia al nuovo consiglio d’amministrazione che al collegio sindacale, cui la fiducia è stata integralmente rinnovata – si legge nel comunicato –. Un particolare benvenuto viene indirizzato al nuovo consigliere Diego Corsalini, da sempre sostenitore bianconero e la cui azienda – Genco srl di Corridonia – è da anni impegnata come importante sponsor dell’Ascoli Calcio. La Genco Srl è un general contractor, che si occupa principalmente di supportare il committente nella direzione e nell’efficientamento dell’intero processo di realizzazione di progetti edilizi complessi, legati alla gestione delle pratiche superbonus 110.

L’azienda coordina le figure professionali che lavorano al progetto al fine di ridurre i costi e i tempi di conclusione dell’opera. Ad oggi Genco Srl è presente in circa quaranta cantieri attivi in diverse zone del centro Italia. Il team è composto da un ufficio interno che si occupa di tutta la fase di progettazione tecnica del cantiere e collabora con i principali studi di ingegneria del territorio per l’utilizzo di materiali e di nuove tecnologie da applicare all’edilizia privata". La rimodulazione dell’assetto del cda bianconero arriva a qualche giorno dal prossimo appuntamento in programma che venerdì sera vedrà la squadra di Mimmo Di Carlo sfidare il Sestri Levante.

Massimiliano Mariotti