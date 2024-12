Al Brugnato Outlet Village. Degli Innocenti e Pio Esposito al nuovo store

Nel nuovissimo temporary store delle Aquile, aperto al Brugnato 5Terre Outlet Village, arriva un ’Meet & Greet’ da non perdere! L’evento, che permetterà a tutti i tifosi aquilotti di incontrare di persona i propri beniamini, vedrà due protagonisti d’eccezione: il centrocampista Duccio Degli Innocenti e il capocannoniere della squadra, Pio Esposito (nella foto). Appuntamento oggi alle 18 presso lo Spezia Store Brugnato 5Terre Outlet Village, per un’imperdibile serata di entusiasmo e passione al fianco delle Aquile. Inoltre, dalle 18 alle 19 sarà possibile usufruire di uno sconto del 15% su tutti gli acquisti effettuati all’interno dello store, dove sono a disposizione tutti i prodotti ufficiali dello Spezia Calcio, dai kit gara della stagione attuale, fino ai gadget e linea stadio, oltre ai prodotti in offerta pensati appositamente per i tifosi aquilotti.