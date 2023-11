Alvini ammette di aver sofferto nel primo tempo con errori in uscita, ma non ha nulla da rimproverere alla squadra. "Se non avessimo avuto voglia avremmo perso»

Ancora un pareggio, ancora fatica indicibile a creare occasioni gol. Lo Spezia è nelle zone pericolosissime della classifica, ma quello che maggiormente preoccupa sono le vittorie... solo una. Troppi pareggi, troppe occasioni sprecate, troppi errori e molta confusione. I cambi ancora una volta non hanno sortito effetti, sei ammoniti per falli inutili segno di poca serenità e continua la serie nera di Moro che doveva essere l’uomo gol. Rimedi? Domenica sarà decisiva. Contro la Ternana al Picco la vittoria è l’unico risultato utile e conseguibile. Poi la sosta che porterà a capire cosa fare. Con il crescente malcontento della piazza da considerare.

Mister primo tempo disastroso, secondo meglio...

"Disastroso no, abbiamo verticalizzato poco, fatto errori in uscita, ma potevamo con Kouda andare in vantaggio. E anche subire gol. Abbiamo sofferto all’inizio e alla fine del tempo. Secondo meglio e all’ultimo potevamo vincere. Ma in questo campo e difficile giocare, come terreno e come clima intorno, se non avessimo avuto voglia e personalità avremo perso. La squadra ha lottato per ottenere il risultato. Lo so che un punto non basta, ma il Lecco nelle ultime tre ha vinto a Pisa e Palermo". Un po’ di difficoltà sugli esterni, debito di ossigeno?

"Direi di no, Elia sta giocando tanto ed e normale un po di fiato corto anche considerando la sua situazione fisica. Mettendo Candelari abbiamo dimostrato coraggio. Qualche scalata poteva essere stata fatta meglio, Ma io oggi alla squadra non posso rimproverare nulla, dopo domenica poteva essere un’altra sconfitta, invece abbiamo reagito nel portare a casa almeno un punto. Una squadra dimessa qui a Lecco perde".

Tanti errori in uscita con Esposito e Ekdal e con anche un gol annullato...Come lo spiega? E anche non riuscire a creare. Scoglio insormontabile?

"Insormontabile non direi, oggi era una partita di possesso perché era difficile. Possiamo fare meglio in fase di costruzione". Dopo Cremona la squadra l’ha vista abbacchiata?

"Se fosse stata abbacchiata avremmo perso. Se non fosse stata unita nel cercare un risultato positivo sarebbe stato facile perdere. La squadra ha reagito e quindi da questo punto di vista sono soddisfatto. Certo occorre fare meglio".

Marco Zanotti