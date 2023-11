Alvini non parla, l’ad Gazzoli va dai tifosi assiepati ai cancelli però non si sbilancia sul futuro dell’allenatore. "Faremo una valutazione con la proprietà»

Solo una vittoria convincente poteva salvare Alvini, il pareggio contro la Ternana ha segnato la fine dell’avventura dell’allenatore di Fucecchio sulla panchina dello Spezia. Non è ancora ufficiale per il fuso orario che divide l’Italia dagli Usa, ma fonti sicure davano il presidente Platek deciso al cambio in caso di insuccesso contro la Ternana. Obiettivamente se la squadra doveva salvare il mister, in campo si è visto poco o nulla. Pareggio che relega lo Spezia in posizione critica. Si è perso troppo tempo? Forse, ma ancora si può salvare tutto e cambiare registro. Contestazione dei tifosi a fine gara inevitabile.

Non parla nessuno, solo l’amministratore delegato Andrea Gazzoli è uscito per incontrare la tifoseria assiepata ai cancelli.

"Capiamo i tifosi, sono amareggiuati e lo siamo anche noi. Decideremo al meglio".

Poi si presenta in sala stampa. Decisioni della proprietà?

"Non c’è stata alcuna riflessione, prendiamo tempo e faremo una valutazione con la proprietà. Non siamo contenti, capiamo i tifosi, così come tutto quello che è nell’ambiente, ma non mi piace trovare colpevoli e non sono qua per fare processi. Valuteremo insieme il tutto. La società ed io siamo rispettosi dei ruoli, ci sono mansioni e valutazione precise, corretto sia fatto ciò. La cosa più evidente è che il rendimento non è assolutamente soddisfacente".

Perchè Melissano e Macia non sono in conferenza?

"Abbiamo valutato insieme che parlassi io, non parlo di aspetti tecnici, ma è giusto fare valutazioni con calma. Non credo dopo una partita vengano fuori analisi o processi particolari". Fortunatamente c’e la sosta per riordinare le idee, soluzione interna con Vecchio o Terzi, oppure un allenatore esperto? Occorre fare presto perchè all’orizzonte arrivano in serie Sampdoria il 24 novembre alla ripresa del campionato, il Parma in casa il 2 dicembre e l’Ascoli il 9 in un altro delicatissimo scontro per la salvezza.

Marco Zanotti