Amarezza per le occasioni da gol non concretizzate: "Possiamo giocarcela con tutti, non serve recriminare. Elia mercoledì ci sarà». D’Angelo: "Dobbiamo fare i punti che servono»

Ci sarà da soffrire fino all’ultimo minuto dell’ultima partita. Ancora una gara senza gol, ma ancora una volta la prestazione c’è stata e ancora una volta troppe occasioni fallite. Purtroppo Kouda dopo gli errori con Parma e Sampdoria, ne ha commesso un altro ancora più grave ieri a Brescia. La partita era finita e il gol avrebbe dato punti indispensabili allo Spezia. Che dovrà fare i conti con squadre in corsa per i play off (Palermo) e serie A diretta (Venezia). Si giocherà al Picco, ma i tifosi in campo non ci vanno. Anche a Brescia un paio di episodi dubbi, soprattutto una strattonata su Di Serio, ma i gol mangiati non sono colpa dell’arbitro. D’Angelo è amareggiato per tre punti che sarebbero stati meritati: "Bisogna analizzare tutta la partita, sapevamo che il Brescia passando il tempo avrebbe creato occasioni. Noi nel primo abbiamo avuto tre palle gol, nella ripresa un tiro di Kouda uscito di poco, l’occasione di Di Serio solo davanti al portiere e quella di Kouda all‘ultimo...".

Difficile però giustificare.

"Kouda è giovane, è il primo campionato di B che gioca ha tante qualità, capisco il rammarico, ma anche se non sono contento dobbiamo guardare avanti. Fa parte della vita commettere errori".

I cambi hanno inciso poco, ultima mezz’ora confusione e ora ammucchiata in fondo.

"I cambi li ho fatti io, Verde e Kouda hanno creato molto davanti, abbiamo perso in compattezza ma volevamo vincere. Elia e Bandinelli avevano speso tanto. Abbiamo sprecato tanti punti e da mercoledì dobbiamo cercare di fare quelli che servono". Cosa pensa dei play-off e anche dei play-out?

"Purtroppo ora siamo una squadra da serie B, prima no. Abbiamo cambiato quasi tutto. Il Brescia può giocarsi la A. Noi abbiamo dei limiti perché stiamo giocando sempre con l’acqua alla gola. Possiamo giocarcela con tutti, ma non serve recriminare e dobbiamo cercare di salvare questa squadra perchè ne abbiamo le possibilità e qualità".

Le condizioni di Elia?

"Nulla solo affaticamento, mercoledì ci sarà. Abbiamo ora bisogno di tutti. Stare uniti con squadra, società e pubblico".

Arriva Hristov e analizza la sfida. Da tre partite senza gol, ma da due nemmeno subìte.

"Ora abbiamo una buona difesa, lavoriamo come squadra per difenderci. Al Picco contro il Palermo con la testa giusta per vincere. Dobbiamo riuscirci. La spinta di tifosi ci aiuterà".

Marco Zanotti