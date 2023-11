Antonucci carica lo Spezia: "A Genova per vincere"

"La Serie B è lunga, ci rialzeremo". Fiducia e determinazione nelle parole dell’attaccante Mirko Antonucci alla vigilia del derby con la Samp: "D’Angelo ci ha trasmesso serenità, a Genova proveremo a vincere".

Antonucci, 13 partite disputate, 12 delle quali da titolare, ma solo un gol all’attivo. Un rendimento al di sotto delle attese?

"Come tutta la squadra devo fare qualcosa in più, è evidente. Non mi tiro indietro da assumermi le mie responsabilità, io stesso pretendo di più rispetto a ciò che ho dato, ma sono certo che lavorando farò vedere maggiormente le mie qualità".

Le hanno fatto male i fischi del pubblico alla sua uscita dal campo contro la Ternana?

"Non ci ho fatto molto caso perché ho compreso la situazione, ero il primo a essere rammaricato per la mia prestazione, anche se in campo il mio impegno è sempre al massimo".

Con D’Angelo potrebbe giocare trequartista nel 4-3-1-2, un ruolo a lei più congeniale?

"Come seconda punta mi trovavo bene, il trequartista l’ho fatto a Cittadella, conosco molto bene i movimenti, mi adeguerò al volere del mister".

La doppia cifra resta un obiettivo?

"Certo, è ovvio, io lavoro per fare più gol possibili ma soprattutto per aiutare la squadra".

Come avete vissuto l’esonero di Alvini? Quali gli input di mister D’Angelo? Ha dato la scossa?

"A pagare è sempre l’allenatore anche se siamo noi calciatori ad andare in campo. Alvini merita i nostri ringraziamenti per ciò che ha fatto per noi. D’Angelo ha portato tanta tranquillità che, in questo momento, è quello che ci serve. Scendere in campo sereni, con la testa libera è ciò che fa la differenza e che ci può consentire di mettere in mostra le nostre qualità. Ci sta dando un grande aiuto in questo, speriamo di fare qualcosa in più. L’importante è stare tutti insieme uniti"

La situazione in classifica?

"A nessuno piace stare in zona retrocessione, tanto meno a noi. Non so quanti punti faremo nelle prossime gare, di sicuro dovremo pensare partita dopo partita. Poi la Serie B è strana, con tre vittorie si può uscire da questa situazione precaria. Sarà importante affrontare ogni match come se fosse l’ultimo. Personalmente sono molto tranquillo, sono sicuro al cento per cento che ci riprenderemo e proveremo a fare un buon campionato. Ora pensiamo a toglierci dalla zona retrocessione".

La contestazione dei tifosi come la state vivendo?

"È normale che i supporter non siano contenti, la realtà dei fatti è il 18° posto in classifica, però dobbiamo stare uniti per riuscire a costruire qualcosa di importante. Loro ci possono dare una grande mano e sono certo che lo faranno".

Il derby contro la Samp?

"È una partita molto sentita e delicata. Speriamo di uscire dal ‘Ferraris’ con punti importanti. Voglia e determinazione saranno le nostre armi per cercare di portare a casa tre punti".

ARBITRO. Samp-Spezia sarà diretta da Antonio Giua di Olbia.

Fabio Bernardini