Applausi dai Platek: "Congratulazioni Aquile"

"Congratulazioni al nostro Spezia. Anche da lontano possiamo vedere la vostra gioia. Perseguite la felicità". Tornano a parlare i Platek, per mezzo di Jennifer, moglie del presidente aquilotto Philip, che tramite i social ha fatto i complimenti al team diretto da Luca D’Angelo, manifestando la soddisfazione e orgoglio per l’ottimo momento della squadra bianca. Lo straordinario cammino delle Aquile ha riavvicinato una parte della famiglia Platek alla loro creatura. A dire il vero, sia il presidente Philip che la moglie Jennifer non hanno mai nascosto il loro affetto per i colori bianchi, prova ne è che il massimo dirigente aquilotto volle partecipare a tutti i costi al derby Spezia-Carrarese. Per quanto riguarda il patron Robert è da più di un anno, per esattezza dal 27 maggio 2023 in occasione di Spezia-Torino, che non si vede in riva al Golfo e non sono un mistero le intenzioni di cessione del club, ma non è detto che le prospettive concrete di salto di categoria della squadra non inducano a un ripensamento, tenendo presente che la Serie A potrebbe limitare le perdite. Un ’segno meno’ nel conto economico che, verosimilmente, nei prossimi mesi, crescerà rispetto al recente rosso evidenziato nella trimestrale, ‘annacquato’ dalle plusvalenze del mercato estivo. I costi non indifferenti per la ristrutturazione dello stadio (circa 11 milioni) e quelli gestionali determineranno una perdita di non poco conto a fine anno. Fortunatamente il processo di autogestione, non determinerà stravolgimenti sul piano tecnico nel mercato di gennaio come ha sottolineato di recente il ds Stefano Melissano, che ha ribadito come la squadra sarà lasciata così, con la sola cessione del portiere Crespi e del prestito in C dell’attaccante Di Giorgio.

Se poi Bertola non accetterà la proposta di rinnovo, è probabile che sarà ceduto all’Inter, restando però in rosa fino a giugno. Gli altri punti di forza risiedono nelle capacità tattiche di mister D’Angelo, nella possenza fisica della squadra e nelle qualità tecniche dei singoli sublimate dai gol di Pio Esposito. Quest’ultimo, autore di ben sette reti, due in meno del capocannoniere Shpendi, è stato osservato anche domenica scorsa dall’ex ds aquilotto Gianluca Andrissi, emissario dell’Inter. Scontata la relazione positiva dell’uomo che a Spezia lanciò Augello, Pessina, Mulattieri. Per Pio il futuro è in Serie A, magari con la maglia dello Spezia...

Fabio Bernardini