Applausi dei mille tifosi aquilotti presenti al ’Mapei’, c’è anche chi è partito da Roma. Dominato l’avversario, è mancato solo il gol. "Lo Spezia di Reggio merita la salvezza diretta»

Applausi a scena aperta dei mille tifosi aquilotti presenti al ‘Mapei’: "Lo Spezia ha dominato la Reggiana, è mancato solo il gol. Dieci e lode a noi supporter. Ora sotto con Ascoli e Lecco, d’obbligo vincere per sperare nella salvezza diretta. Si può fare!". Gigi Argilla è partito da Roma per sostenere le Aquile al ‘Mapei’: "È stata la migliore partita dello Spezia in questo campionato, è mancato solo il gol. Il rammarico è tanto perché una vittoria avrebbe avvicinato i bianchi alla salvezza, garantendo una maggiore serenità per le prossime due decisive partite. D’obbligo conquistare sei punti, anche alla luce di un calendario non benevolo nel prosieguo. La classifica piange, ma con questo spirito la salvezza non è un miraggio". Si allinea Alberto Faggioni, anch’egli presente al ‘Mapei’: "Spezia davvero sfortunato, avrebbe strameritato il successo visto le sette occasioni create. Purtroppo, è ormai banale ripeterlo, si è sentita la mancanza di un centravanti da doppia cifra, anche se Falcinelli il suo l’ha fatto, meno bene Pio Esposito. Due punti persi più che uno guadagnato, la classifica spaventa ma se lo Spezia giocherà con questa determinazione e voglia di vincere potrà conquistare la salvezza diretta". Ottimista Paolo Lavezzari: "Lo Spezia mi è piaciuto, abbiamo visto una squadra quadrata con un gioco fluido, anche se resta il grandissimo problema della finalizzazione. Un plauso alla squadra e a noi supporter che abbiamo gremito il Mapei. Saranno decisive le prossime due gare. Bisogna essere ottimisti, la squadra ha lo spirito giusto, si vede l’impronta di D’Angelo, speriamo che anche Falcinelli si sblocchi e che Pio Esposito acquisisca un po’ più di esperienza". Chiude Paolo Sommovigo: "Grande rammarico, lo Spezia avrebbe meritato nettamente il successo, purtroppo è mancato il guizzo vincente. Si sente la mancanza di Di Serio e anche di qualche gol di Falcinelli. Resto fiducioso nella salvezza diretta, ci sono solo tre punti di distanza dal Cosenza e dal Bari. Magnifici i mille spezzini al Mapei".