Basket A2 femminile. La Cestistica non vuole fermarsi: "Obiettivo, vincere a Selargius»

La Cestistica parte stamani da Parma alla volta di Cagliari per la trasferta in Sardegna a Selargius, match in programma alle alle 16,30 (arbitri Tinti e Rosato). Dopo la vittoria di sabato con Salerno, le ragazze di Corsolini cercheranno di portare a casa l’intera posta in palio e consolidare la buona classifica. "Andiamo a Selargius per vincere – sottolinea coach Corsolini – è il momento di fare qualche vittoria consecutiva per scalare la classifica verso i primi posti. La squadra non viene da una brillante partita nonostante la vittoria, ma in settimana ho trovato tutte ragazze in crescita. Giochiamo contro una squadra dagli indubbi valori che ha cambiato allenatore e saranno super determinati. Riabbracceremo la nostra ex giocatrice Lea Favre, uno dei pilastri del Selargius". Soddisfatta e ottimista il capitano Templari (nella foto). "Siamo una squadra nuova e abbiamo bisogno di tempo. Sicuramente abbiamo capito fin da subito di essere un’ottima squadra e di poter competere con chiunque. Potevamo forse aver raccolto un paio di punti in più, ma tutto sommato credo che possiamo esser soddisfatti. E’ un campionato molto complicato e quindi molto difficile fare pronostici: pensiamo partita per partita, senza andare troppo avanti con la testa". Le altre partite della giornata: oggi Salerno-Benevento, Costa Magnaga-Giussano, San Giovanni-Livorno; domani Broni- Virtus Cagliari, Moncalieri-Sanga Milano e Torino-Empoli.