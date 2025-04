Il sostegno a distanza dell’attaccante angolano. Nzola non dimentica le Aquile

Mbala Nzola non dimentica Spezia. Il bomber franco-angolano, classe 1996, attualmente in forza al Lens, tramite il proprio profilo Instagram ha lanciato un messaggio di affetto nei riguardi della squadra aquilotta, nell’account ufficiale del club bianco: "Credo in voi ragazzi!", con il simbolo dell’aquila a corollario. Molti, ovviamente, i likes da parte dei supporter bianchi al bellissimo gesto di vicinanza di Mbala e, tra le righe, anche un messaggio di risposta lanciato da Salvatore Esposito: "Ti aspettiamo a giugno! Qui è casa tua". Un legame, quello tra Mbala e Spezia mai rescisso e non potrebbe essere diversamente visto le 102 presenze accumulate in maglia bianca, con ben 35 gol all’attivo, 6 dei quali in Serie B nella stagione 2019-20, determinanti per la promozione in A; 11 e 13 nei campionati di Serie A 2020-21 e 2022-23. Nessuno poi dimentica il gesto di riconoscenza nei riguardi del club bianco, quando decise di rinnovare il contratto per far Sì che la società potesse capitalizzare dalla sua cessione futura.

Fabio Bernardini