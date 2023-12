Basket Landini Lerici decisa a marciare a spese del Rapallo

Possibilità per la Landini Lerici di avvicinare ulteriormente la vetta della classifica grazie al recupero in programma stasera, ore 21, a Montepertico contro la Next Step Rapallo. I biancorossi stanno marciando a pieno ritmo nel Girone Levante della Divisione Regionale 1 ligure, battendo nettamente la Blue Sea Lavagna 72-57: a referto Sacchelli 16, Putti 12, Maccari 2, Buffoni 6, Gaspani I 8, Gaspani II 11, Pignoli 0, Albanesi 2, Oddone 2, Tripodi 15, Poletto 4. Vince pure il Follo di mister Stano, in casa contro la Valpetronio per 62-59, La classifica dice Tigullio Santa Margherita Ligure punti 18, Landini Lerici 14, Next Step Rapallo e Aurora Chiavari 10, Villaggio e Follo 8, Valpetronio Casarza Ligure 2, Blue Sea 0. In Serie D2 la Golfo dei Poeti, pure diretta da Ricci, s’impone sulla Futura Genova per 65-59, mentre la Landini femminile, impegnata nel campionato di Serie C, ha vinto 59-49, contro la Polysport Lavagna.