Brescia-Spezia 0-0: Di Serio e Kouda, errori che pesano

Brescia, 27 aprile 2024 – Passano di nuovo dal giovane Kouda il crocevia dei tre punti dello Spezia: allo scadere dei minuti di recupero il numero 80 degli aquilotti colpisce la traversa, nei pressi dell'area piccola, a porta praticamente spalancata sul cross di Pio Esposito. Insomma, con un punto solamente gli spezzini tornano a casa dalla trasferta lombarda. A tre partite dalla fine gli aquilotti sono appaiati a Ternana e Ascoli a quota 37, in un finale salvezza da incubo.

Nella sfida numero 40 tra Brescia e Spezia, è il quindicesimo pareggio. Mister D'Angelo decide di sostituire l'infortunato Cassata con Vignali, mentre riprende il suo posto da titolare Bandinelli. Davanti ci si affida alla coppia Di Serio-Falcinelli. La prima avvisaglia, al 4', è dei padroni di casa di mister Maran con Galazzi che, dalla distanza fa partire un sinistro potente, ben lontano da Zoet. Poi è Vignali,al 7', a non inquadrare lo specchio da buona posizione. Lo Spezia punta sulle corsie laterali dove i terzini riescono a penetrare. È proprio uno di loro, però, Mateju, a salvare dopo il tiro ravvicinato di Dickman.

Dopo una prima frazione poco entusiasmante, spazio ai campi nei primi dieci minuti della ripresa. E subito in avvio Di Serio spreca davanti a Lezzerini, cercando di scartare il portiere, finisce per perdere il pallone. Il nuovo entrato Kouda al quarto d'ora dribbla in area, poi conclude sfiorando il palo. È bravo Zoet alla mezzora, invece, a neutralizzare la conclusione di destro a giro di Bianchi. Poi, prima del legno di Kouda che descrivevamo all'inizio, al 40', c'è anche quello di Bisoli, di testa sugli sviluppi di un angolo. Niente da fare, il salto è rimandato, ancora una volta, al prossimo match. Considerando che gli aquilotti non segnano da tre gare.

BRESCIA-SPEZIA 0-0: IL TABELLINO

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Jallow, Cistana, Adorni, Dickmann; Van De Looi (19' st Huard), Bisoli, Besaggio (19' st Paghera); Bjarnason (1' st Bertagnoli), Galazzi; Bianchi. A disp. Avella, Fares, Moncini, Mangraviti, Cartano, Fogliata, Ferro, Papetti All. Maran.

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Mateju, Hristov, Nikolaou; Vignali (26' st Reca), S. Esposito, Nagy, Bandinelli (11' st Kouda), Elia (38' st Jagiello); Di Serio (38' st P. Esposito), Falcinelli (11' st Verde). A disp. Zovko, Wisniewski, Tanco, Moro, Gelashvili, Candelari, Bertola. All. D’Angelo.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo (assistenti Cavallina di Parma e Ceolin di Treviso, quarto uomo De Angeli di Milano; Var Abisso di Palermo, Avar Muto di Torre Annunziata).