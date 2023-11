C FEMMINILE. Pistolesi lascia lo Spezia Women. In panchina Morbioni La Spezia Women ha annunciato la rescissione consensuale del rapporto di collaborazione con Alessandro Pistolesi, per motivi personali e di lavoro. La squadra è stata affidata nuovamente a Roberto Morbioni. La società ringrazia Pistolesi per la professionalità, serietà e amicizia dimostrata.