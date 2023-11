C maschile. La capolista Finale è troppo forte per il Colombiera

Volley Finale

3

Volley Colombiera

0

(25-9; 25-22; 25-22)

VOLLEY FINALE: Cosenzio, Bruzzone, Folliero, Loreto, Manera, Mantero, Morando, Pievani, Quai, Ravera, Toso, liberi Cerruti e Cardone. All. Basso

COLOMBIERA: Castagna, Cecchieri, Franceschini, Iacopini, Morselli, Sinagra, Pellegrini, Raineri, Tosi, libero Ruggeri. All. Giannini, vice Carli

Arbitri: Basso e Olivieri

FINALE LIGURE – Ancora a quota zero punti il Volley Colombiera che non ha potuto nulla contro la corazzata Volley Finale. "Nel primo set siamo stati molto in difficoltà - spiega coach Giannini - poi siamo cresciuti e abbiamo cominciato a giocare bene. Dovremo lavorare sodo per trovare la giusta intesa del gruppo".

Risultati. Chiavari-Admo 0-3, Colombo-Cus 0-3, Vbc Savona-Sabazia 3-0, Albisola-Sant’Antonio 3-0. Classifica: Finale 9, Albisola 8, Admo, Vbc Savona 7, Cus 6, Sant’Antonio 5, Sabazia 3, Colombiera, Colombo, Imperia, Chiavari.