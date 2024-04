CALCIO CAMPIONATO PRIMAVERA, IL MATCH IN PROGRAMMA STAMANI ALLE 11. Tanta voglia di vincere: lo Spezia di Vecchio tasta il polso al Cosenza al ’Ferdeghini’

La Primavera dello Spezia allenata da mister Beppe Vecchio sfiderà, questa mattina, al centro sportivo ‘Ferdeghini’, il Cosenza. Il via alle ore 11 con direzione arbitrale affidata a Domenico Castellone della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Marco Toce della sezione di Firenze e Filippo Pignatelli della sezione di Viareggio. In seno al gruppo aquilotto c’è la ferma volontà di tornare alla vittoria, sfuggita sfortunatamente sabato scorso a Pescara, con il gol degli avversari incassato al 97’. Mister Vecchio non potrà contare su Foce, Vannucci e Ebano. Gli aquilotti, a quota 31 punti, esattamente come il Cosenza, puntano a chiudere il campionato al meglio, nella consapevolezza che molto difficilmente potranno agguantare i playoff distanti ben nove punti. Nessun problema in chiave salvezza visto i 12 punti di vantaggio dal Monopoli, penultimo in graduatoria. Infine, sul fronte giovanile, da segnalare la chiamata nella Nazionale Under 16 per il difensore Alessio Insignito.

Fabio Bernardini