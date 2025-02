CALCIO FEMMINILE. Caccia ai tre punti. Lo Spezia Women insegue la vetta

Terza giornata di ritorno nel campionato Juniores regionale femminile, la Asd Spezia gioca Recco con inizio alle 17.45 contro il Sestri Levante Academy. All’andata fini 8-1, le ragazze di Erbetta e Innocenti, dopo la vittoria contro l’Entella, vogliono continuare la striscia positiva. Arbitra Melis Filangeri di Chiavari. Convocate: Abdelaziz, Arzà, Bellotti, Curadini, Danci, Falchetto,Iacopetti, Passalacqua, Piazza, Polito, Purghel, Romualdi, Sami, Sansevieri e Trentini. Guida la comitiva il responsabile area tecnica Morbioni, oltre ai due allenatori la dirigente Noemi Arzà. Le altre partite della giornata: Baiardo-Vallescrivia, Genova Calcio-Superba, Matuziana Sanremo- Genoa, Entella-Praese.

Classifica: Genoa 31, Spezia 26, Genova Calcio 25, Baiardo 24, Praese e Vallescrivia 16, Superba 9, Entella 7, Matuziana 4, Sestri Levante 0.

Domani invece torna in campo la serie C femminile, queste le partite in programma e gli arbitri designati: Novese-Busalla (Ferretti di Novi Ligure), Speranza-Albenga (Barbuto di Savona), Spezia Calcio-Praese (Matteo Ricci di Spezia), Vado-Genova Calcio (Novaro di Savona), Entella-Sestri Levante Academy (Baldi di Chiavari)

Nella foto: Jacopo Erbetta