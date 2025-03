I prossimi avversari. Brescia, undici gol alla Primavera

Non è certamente un buon momento in casa Brescia, fra i risultati altalenanti in campo e la recente polemica per la conferenza stampa limitata a due sole teste giornalistiche (con un video inviate alle altre), procedura che ha scatenato la protesta dell’ordine dei giornalisti della Lombardia. In classifica le ’rondinelle’ hanno 31 punti, non vincono da un mese e mezzo e, sopratutto, navigano in acque tutt’altro che tranquille. In panchina è tornato Rolando Maran al posto dell’esonerato Bisoli che lo aveva a sua volta rimpiazzato nei mesi scorsi. In vista della trasferta di venerdì sera al Picco, il Brescia ha disputato un test-match contro la formazione Primavera, battuta di 11 gol. La nota positiva in casa Brescia è il ritorno a pieno titolo di Andrea Cistana (fermo da oltre due mesi) che sarà a disposizione venerdì. Contro la Primavera l’esperto difensore bresciano ha giocato tutta la partita. Assente invece Galazzi, fuori per infortunio da un mese.

Nella foto: un duello fra Cistana e Di Serio in Brescia-Spezia