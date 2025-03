Calcio femminile Juniores. Del Freo cala il poker e trascina le aquilotte. Goleada alla Praese

Spezia Women 9Praese 0

SPEZIA WOMEN: Falchetto, Iacopetti (75’ Arzà), Piazza, Bellotti, Purghel, Trentini, Passalacqua, Danci, Del Freo (60’ Curadini), Sansevieri, Romualdi. (A disp: Abdelaziz e Sami). All. Erbetta ed Innocenti.

PRAESE: Carboni, Bruno, Preti (74’ Milanese), Durante, Iurilli II, Ferrari, Iurilli I, Boccone (74’ Becchio), Mancin, Patrone (62’ Robello), Alciatore (46’ Mancuso). All. Conti

Arbitro: Longo di Spezia

Reti: 5’, 15’, 32’, 38’ Del Freo, 39’, 42’, 45’, 75’ Sansevieri, 81’ Piazza

CASTELNUOVO MAGRA – Grande prova delle aquilotte che battono nettamente la Praese grazie ai poker di Del Freo e Sansevieri, vere mattatrici della sfida, cui si aggiunge il sigillo di Piazza realizzato nel finale di gara. Occhi sul match giocato a Castelnuovo e orecchie a Chiavari dove giocava il Baiardo, l’unica squadra in grado di impensierire lo Spezia Women nella vittoria del campionato. Alla fine la spuntano le genovesi 3-2, rimandando il tutto alle prossime due partite. Le bianconere intanto recupereranno mercoledì il match contro il Vallescrivia, una gara decisiva per poi affrontare sabato prossimo in trasferta proprio il Baiardo, in un match che potrebbe decidere le sorti del campionato.

Risultati 16ª giornata: Superba-Genoa Cfc 2-4, Genova Calcio- Matuziana Sanremo 2-1, Sestri Levante-Vallescrivia 1- 2, Entella-Baiardo 2-3.

Classifica: Genoa 43 (fuori classifica), Spezia 35, Baiardo 34, Genova Calcio 28, Vallescrivia 26, Praese 23, Superba 15, Entella 14, Matuziana Sanremo 5, Sestri Levante 1.

Ilaria Gallione

Nella foto: l’allenatore dello Spezia Women Juniores Jacopo Erbetta