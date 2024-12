Calcio femminile Serie C. Spezia Women, vittoria sofferta. La Tharros si arrende a Ciccarelli

SPEZIA WOMEN

1

THARROS ORISTANO

0

SPEZIA WOMEN: Sensi, Pozzi, Lehmann, Fuggle, Duce, Ciccarelli, Dezotti, Lo Vecchio (82’ Manea), Buono, Parodi, Codecà. (A disp Costantini, Barraza, Scattina, Lombardo, Dehima, Passalacqua, Del Freo, Vacchino). All: Salterio

THARROS ORISTANO: Sotgia, Angioni, Rzany, Marrone, Soro, Piras, Tola, Casula, Mattana, Cocco, Serra. (A disp: Solinas, Torresan, Corrias, Dessì, Marras, Parascandolo). All: Angioni.

Arbitro: Bassetti di Lucca (Terenziani di Spezia e Bartolotta di Genova)

Rete: 26’ Ciccarelli

Note: espulsa al 50’ Soro

CASTELNUOVO MAGRA – Vittoria importante, sofferta fino alla fine, ma meritata per lo Spezia Women. Una Tharros Oristano organizzata e grintosa ha imbrigliato sul nascere ogni tentativo delle aquilotte, che per la prima volta in campionato vincono segnando solo un gol, contro una squadra che ha eretto una difesa quasi insuperabile.

A questo va aggiunta la scarsa vena delle punte spezzine Parodi e Codecà, ben controllate dalla difesa sarda. A decidere la partita è stato il guizzo di Ciccarelli che al 26’ da trenta metri ha messo il pallone sotto l’incrocio dei pali, siglando il gol-vittoria. Dopo l’ultima giornata prima della sosta natalizia lo Spezia Women si trova in vetta con tre punti di vantaggio sul Moncalieri, con 12 vittorie su altrettante partite e una gara in meno disputata rispetto alle avversarie.

Risultati: Pietrasanta-Lesmo 1-3, Sedriano- Baiardo 0-1 , Moncalieri-Ivrea 9-1, Monterosso- Meda 0-3, Pro Sesto- Formello 6-0, Torres-Azalee 1-7.

Classifica: Spezia Women 36, Moncalieri 33, Pro Sesto 31, Meda 25 Lesmo e Baiardo 21, Azalee 18, Bulè 16 Tharros, Monterosso 15 Ivrea 14, Sedriano 10 Torres 4, Formello 2, Pietrasanta 0.