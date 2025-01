CALCIO JUNIORES FEMMINILE. Del Freo trascina lo Spezia alla vittoria

Spezia Women

3

Baiardo

2

SPEZIA: Falchetto, Polito, Piazza, Bellotti, Purghel (75’ Iacopetti), Trentini, Passalacqua, Danci, Del Freo, Sansevieri, Romualdi. (A Disp: Arzà, Abdelaziz, Curadini, Marche). All: Erbetta-Innocenti

BAIARDO: Badino, Leone, Maggiani, Malerba, Dellacha, Lionetti, Casciano, Viaggi, Lizza, Cavallero, Queirolo. All: Caldirola.

Arbitro: Colombani di Spezia

Reti: 23’ Leone, 40’ Sansevieri, 45’ Cavallero, 70’ e 83’ Del Freo.

LA SPEZIA – Ottava vittoria per le aquilotte, che allungano in classifica su un indomito Baiardo. Dopo un primo tempo di marca genovese, nella ripresa lo Spezia cambia marcia e vince con una doppietta di Del Freo che segna il gol decisivo a 7 minuti dalla fine. Baiardo e Spezia il 2 Febbraio si ritroveranno per la finale regionale di Coppa Italia.