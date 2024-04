CALCIO PRIMAVERA. Lo Spezia al ’Ferdeghini’ contro la vicecapolista

Impegno casalingo per la Primavera aquilotta di mister Beppe Vecchio, che giocherà questa mattina alle 11,15, al centro sportivo ‘Ferdeghini’, contro il Benevento, seconda forza del campionato, con ben 56 punti in classifica. I bianchi, dopo la sfortunata sconfitta di sabato scorso contro il Cosenza, proveranno a tornare al successo che manca dal 30 marzo scorso, ovvero dal derby contro il Pisa (3-0). Nelle fila aquilotte mancheranno Foce, Caddeo, Vannucci e Ebano. Ad arbitrare la sfida sarà Jules Roland Andeng Tona Mbei della sezione di Cuneo, coadiuvato dagli assistenti Tommaso Mambelli di Cesena e Simone Iuliano di Siena. Lo Spezia ha 31 punti in graduatoria frutto di sette vittorie, dieci pareggi e nove sconfitte. L’obiettivo è chiudere bene il campionato, lanciando giocatori per la prima squadra. A riguardo Benvenuto e bomber Di Giorgio faranno sicuramente parte della rosa della prima squadra nel prossimo campionato, si spera di Serie B.

Fabio Bernardini