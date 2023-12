CALCIO PRIMAVERA. Spezia, assalto al Perugia con l’obiettivo playoff

La Primavera dello Spezia, reduce dalle esaltanti vittorie contro la Ternana e il Cosenza, cercherà conferme, oggi pomeriggio, contro il Perugia. Il match è in programma al campo sportivo ’Paolo Rossi’, nell’antistadio del Curi, alle ore 14,30. Ad arbitrare la sfida vi sarà Gianluca Catanzaro della sezione di Catanzaro, coadiuvato dagli assistenti Luca Chiavaroli della sezione di Pescara e Pio Carlo Cataneo della sezione di Foggia. Mister Beppe Vecchio, il cui lavoro in dodici anni di settore giovanile si sta rivelando davvero prezioso visto i tanti giovani che stanno trovando spazio in prima squadra (Bertola, Candelari, Pietra), non potrà disporre di Foce e Piccioli, mentre tornerà nei ranghi Pedicillo. Il Perugia occupa il terzo posto in classifica a quota 18 punti, lo Spezia è a metà classifica con 13 punti. Un’eventuale vittoria dei bianchi consentirebbe un ulteriore balzo in avanti in graduatoria verso la zona playoff, ora distante tre punti.

F.B.