CALCIO PRIMAVERA. Spezia chiude il campionato ad Ascoli

Ultima partita di campionato per la Primavera dello Spezia allenata da mister Beppe Vecchio. Oggi pomeriggio, alle 15, gli Aquilotti sfideranno in trasferta l’Ascoli al centro sportivo ‘Picchio Village’ con l’obiettivo di vincere per chiudere il campionato a quota 38 punti. Lo Spezia scenderà in campo in piena emergenza visto le assenze di Ebano, Benvenuto, Fontanarosa, Attuoni, Vannucci, Loffredo, Bordin, Lachowicz, Raineri e Caddeo. A rischio anche bomber Di Giorgio, capocannoniere della formazione bianca, che ha recentemente sottoscritto il suo primo contratto da professionista con il club di via Melara e farà sicuramente parte della rosa della prima squadra dello Spezia 2024-25. Ad arbitrare la sfida designato Domenico Castellone di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Andrea Cecchi e Nirintsalama T. Andriambelo della sezione Aia di Roma 1.

Fabio Bernardini