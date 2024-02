Calcio Primavera. Spezia in emergenza tenta lo sgambetto alla capolista Cesena

La Primavera dello Spezia affronta oggi alle 15, la capolista Cesena, al ‘Ferdeghini’. Un match molto difficile visto il valore degli avversari in vetta con 39 punti. Per giunta, dopo il mercato, con le partenze di Pedicillo e Lari al Malaga (Serie C spagnola), la formazione bianca è meno competitiva. Mister Vecchio dovrà rinunciare anche a Loffredo, Garzia, Ebano. Arbitra Maccarini di Arezzo, assistenti Nechita di Lecco e Macchi di Gallarate. Lo Spezia aveva chiesto di poter giocare il match in mattinata per dare la possibilità a tecnici e giocatori di presenziare nel pomeriggio, a Spezia-Catanzaro al ’Picco’, i romagnoli non hanno però accettato lo spostamento di orario.

Fabio Bernardini