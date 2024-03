CALCIO PRIMAVERA. Spezia Primavera, sfida a Monopoli

La Primavera dello Spezia sarà di scena questa mattina alle 10,30, allo stadio Azzurri d’Italia di Castellana Grotte (Bari) contro il Monopoli. Mister Beppe Vecchio sarà costretto, ancora una volta, a varare una formazione di emergenza visto le assenze di ben 8 giocatori: Lachowicz, Bordin, Fontanarosa, Garzia, Tognoni, Ebano, Plaia e Mascardi. Il tecnico aquilotto dovrà impiegare titolare il terzo portiere Mosti visto le convocazioni in prima squadra di Mascardi e Plaia, dopo il grave infortunio di Crespi. Nonostante le criticità contingenti, l’obiettivo dei bianchi, è di tornare alla vittoria. il massimo per onorare la maglia. Ad arbitrare la sfida sarà Alessandro Silvestri di Roma, coadiuvato dagli assistenti Stefano Vito Martinelli di Potenza e Giovanni Celestino di Reggio Calabria. Lo Spezia ha 26 punti in classifica, il Monopoli, penultimo,15.

Fabio Bernardini