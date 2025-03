CALCIO PRIMAVERA. ’Zona Cesarini’ fatale allo Spezia. Il Cosenza pareggia in pieno recupero

cosenza

COSENZA: Baldi, Cioffredi, Lombardi, Riga (74’ De Luca), Contiero (81’ Machi), Lanzillotta, Silvestri, Delicato (81’ Marini), Roseti, Ragone, Picca (64’ Ciprio). (A disp. De Franceschi, Bevilacqua, Bonofiglio, Petrucci, Rocco, Martino, Musacchio, Randazzo). All. Infusino.

SPEZIA: Leonardo, Fantinati, Nicolai, Garzia, Martinelli, Bertoncini, Del Sante (70’ Arrighi), Lorenzelli, Fontanarosa (86’ Vicari), Franchetti Rosada (70’ Felici), Ferrazza. (A disp. Tortorella, Marchetto, Rapallini, Kalushi, Schembre, Sartori, Brio). All. Terzi.

Arbitro: Manzo di Torre Annunziata (Romaniello e Chianese di Napoli).

Reti: 69’ Fontanarosa, 94’ Roseti.

COSENZA – Sfuma all’ultimo secondo la vittoria per la Primavera dello Spezia, impegnata a Cosenza contro la locale formazione rossoblù. Quando ormai gli Aquilotti stavano pregustando il successo, il calabrese Roseti, nell’ultimo minuto di recupero, ha azzeccato la conclusione vincente riequilibrando il gol siglato, al 69’, da Fontanarosa. Tante le recriminazioni in casa bianca per un mancato successo che avrebbe alimentato le residue speranze playoff.

Risultati: Ascoli-Avellino 3-0, Salernitana-Ternana 1-1, Crotone-Benevento 0-3, Napoli-Monopoli 1-0, Palermo-Pisa 0-2, Perugia-Bari 1-2, Pescara-Frosinone 2-0. Classifica: Frosinone 46, Napoli 43, Ascoli 39, Ternana 38, Benevento 35, Spezia, Palermo, Cosena 29, Pescara 28, Pisa 27, Salernitana, Crotone 24, Avellino 22, Perugia 21, Monopoli 17, Bari 16.

Fabio Bernardini

Nella foto: Claudio Terzi