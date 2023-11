Campionato di serie A1 di hockey. I rossoneri in casa del forte Lodi: "Serve una prestazione di livello»

Il calendario stravolto per favorire gli impegni delle squadre italiane in Champions League vedrà interessato anche l’Hockey Sarzana. I rossoneri stasera sono di scena a Lodi per il match di recupero rinviato per l’indisponibilità del palazzetto lombardo, infatti giocherà di domenica pomeriggio alle 18 il 3 dicembre a Forte dei Marmi quindi 14 gennaio e 28 gennaio in casa il ritorno contro Lodi e Trissino. Per i rossoneri si presenta una grande opportunità di ritoccare ulteriormente la posizione al vertice del campionato di serie A1. I padroni di casa, che saluteranno gli ex sempre ricordati con affetto Paolo e Francesco De Rinaldis oltre a Domenico Illuzzi che rappresenta la storia del club con 340 presenze in 9 stagioni giallorosse, come ormai accade da anni sono una delle pretendenti al titolo. I sarzanesi occupano il terzo posto. "Conosciamo bene i nostri avversari – commenta il mister rossonero – e ci sarà bisogno di tanta concentrazione. Siamo al completo tranne il forfait del giovane Tognacca per motivi di studio mentre anche i ragazzi che hanno avuto qualche problema si sono allenati bene. Abbiamo una posizione di classifica importante e per mantenerla occorrerà una prestazione di assoluto livello". Si gioca stasera alle 20.45 al PalaCastellotti di Lodi arbitrano Joseph Silecchia e Mauro Giangregorio entrambi di Giovinazzo.