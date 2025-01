Carrarese-Spezia è l’ora del derby. D’Angelo indica la strada alle Aquile: "Partita importante, siamo pronti»

"Ci auguriamo di poter ripetere la gara dell’andata, ma sappiamo bene che ogni partita ha la sua storia". Luca D’Angelo indica la strada allo Spezia impegnato nel derby ligure-apuano contro la Carrarese oggi alle 17.15 allo stadio dei Marmi di Carrara. "Dovremo giocare con grande voglia perché questa sarà una partita importante". Mancheranno, però, i tifosi aquilotti. "Non ho la capacità di decidere determinate cose, ma sono dispiaciuto perché il calcio è innanzitutto dei tifosi. È la seconda volta che capita in trasferta, ma non possiamo fare altro che farcene una ragione". I tifosi caricheranno comunque i propri beniamini e li saluteranno alla partenza del pullman. "Sono atti di vicinanza che ci fanno capire che abbiamo dietro tanta gente che confida in noi". Un segnale importante in vista di una sfida in cui gli spezzini, piuttosto rimaneggiati, troveranno di fronte un avversario che rispetto all’andata è cresciuto tanto, soprattutto sul proprio campo. "La Carrarese sta facendo bene nel suo stadio e per questo dovremo stare molto attenti, dimostrando voglia di andare a prendere il risultato. Purtroppo avremo tre squalificati (Wisniewski, Di Serio e Cassata) e alcuni giocatori con qualche guaio fisico, tra cui Gori che per un problema alla schiena non potrà essere presente. Avremo comunque la possibilità di mettere in campo una formazione che potrà giocarsela molto bene". Ancora da decidere la formazione titolare, ma in attacco potrebbe esserci spazio per Soleri al fianco di Pio Esposito. "Insieme hanno fatto molto bene la settimana scorsa a prescindere dal gol. All’ultimo valuterò chi scegliere". Sullo stato di salute e sull’andamento della propria squadra D’Angelo precisa. "Il gruppo sta bene e in allenamento continua a spingere. A parte con il Bari, abbiamo sempre disputato ottime prestazioni. La gara di Carrara varrà molto, non solo per il campanilismo ma anche per la classifica".

I gialloazzurri apuani soffrono maggiormente sulle palle inattive e questo potrebbe essere un aspetto da non sottovalutare. "Lavoriamo sempre per evidenziare le problematiche avversarie, ma non ci soffermiamo su un singolo particolare, ma valutiamo tante sfaccettature. Dovremo essere molto attenti sia in difesa che in attacco". A dirigere l’incontro sarà un arbitro internazionale: "Sozza è un arbitro esperto ed importante che sarà a tutela di entrambe le squadre". Lo Spezia tornerà a giocare su un terreno di gioco sintetico (misto con erba naturale), come già capitato a Castellammare: "Dovremo essere bravi a capire subito dal riscaldamento il tipo di terreno che troveremo – conclude – e dare battaglia in mezzo al campo".

Ilaria Gallione