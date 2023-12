Cassata ha un impatto devastante sulla partita. Hristov prova il bis, Verde il sogno diventa realtà

ZOET 6,5: sfodera una grande parata sul fendente calibrato di Achik dalla distanza, blocca con glaciale serenità il pericoloso colpo di testa di Koutsoupias.

AMIAN 7: concentrato nelle diagonali, sventa la minaccia con qualche importante anticipo di testa, in aggiunta a chiusure provvidenziali. Recupero da applausi a stoppare un contropiede avversario.

HRISTOV 6,5: l’eroe di Ascoli tenta il bis con un grande colpo di testa respinto da Brenno. Prova di carattere e temperamento.

NIKOLAOU 7: dirige la difesa con autorevolezza, richiamando all’ordine i compagni a più riprese. Determinanti due interventi risolutori.

ELIA 6,5: a più riprese ancorato nella propria metà campo a frenare le avanzate di Aramu, assolve ottimamente i compiti difensivi, con una sola sbavatura nell’imperfetta diagonale sull’inserimento pericolosissimo di Koutsoupias.

KOUDA 5,5: dirottato mezzala, in un ruolo che non ne esalta le caratteristiche, fatica a trovare le misure sul dirimpettaio Maita, difettando in precisione (68’ CASSATA 7: ha un impatto con la partita devastante, dai suoli piedi nasce l’assist vincente per Verde).

ESPOSITO S. 6,5: pari e patta nel duello con Benali, disegna una punizione ad hoc per la testa di Hristov, per poi mettere cuore e anima a disposizione della squadra.

BANDINELLI 6: maglia sporca per lui a evidenziare la prestazione all’insegna della combattività ad oltranza. Prova ad apportare inventiva a un centrocampo povero di idee, innesta un ottimo contropiede all’indirizzo di Antonucci.

VERDE 7: il sogno che diventa realtà, per la sua centesima presenza in maglia bianca sigla il gol agognato, sperato, voluto scatenando l’esultanza irrefrenabile del popolo bianco (88’ KROLLIS s.v.).

ANTONUCCI 5: azzecca poco o nulla. Ci prova con un destro a girare di poco alto sopra la traversa, per poi servire un invitante assist a Pio Esposito. Da cancellare la sua conclusione terminata in curva Piscina (74’ ZURKOWSKI 6: accelerazioni e fisicità imprescindibili nell’economia della squadra. Peccato l’espulsione).

ESPOSITO P. 6: paga l’eccessivo isolamento pur lottando ad oltranza. Prova la via della rete con una deviazione di prima su assist di Antonucci e con un colpo di testa di poco alto sopra il montante. Dovrebbe andare a ripetizione del fratello Sebastiano per inventività nelle conclusioni.

ALL. D’ANGELO 6,5: è la vittoria del carattere e del cuore, quella auspicata e voluta dal tecnico, a dispetto di un bel gioco impossibile da pretendere in questa situazione. Azzecca i cambi.

ARBITRO PRONTERA 6: discreta direzione di gara.

Fabio Bernardini