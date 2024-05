C’era lui il 20 agosto 2020 al ’Picco’ quando lo Spezia fu promosso in serie A. Arbitra Sacchi domenica a Cosenza

Ad arbitrare Cosenza-Spezia domenica 5 maggio allo stadio ‘San Vito Marulla’, alle ore 15, l’Aia ha designato Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Marchigiano, classe 1984, vanta ben 54 direzioni in Serie A e 118 in Serie B. Sacchi ha già diretto lo Spezia in undici partite, tra le quali spicca quella del 20 agosto 2020 con il Frosinone che portò alla promozione in Serie A. Quattro le vittorie bianche, altrettanti i pareggi, tre le sconfitte. A coadiuvare l’esperto arbitro nativo di Treia gli assistenti Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Marco Ricci di Firenze, quarto ufficiale Domenico Castellone di Napoli. Al Var Francesco Meraviglia di Pistoia, Avar Daniele Minelli di Varese.

Ieri, nel frattempo, gli Aquilotti sono tornati a lavorare a Follo in vista dell’importantissima sfida contro il Cosenza. Da monitorare Hristov, che ha preso una botta sul finire del match con il Palermo. Nelle fila dei calabresi, nelle cui fila milita Antonucci e il cui vice allenatore è Max Guidetti, mancherà Calò, squalificato dal giudice sportivo. Sul fronte societario, il presidente Philip Platek è ripartito ieri per gli Usa. Fabio Bernardini