Cestistica, la sfida verità: "A Lecco gara importante"

La bella vittoria contro Moncalieri, pur con qualche brivido, ha fatto tornare il sorriso in casa Cestistica Spezzina. Ora testa e braccia alla prossima, sabato a Lecco alle 21 contro Costa Masnaga, un vero e proprio spareggio e anche un crocevia per le ambizioni di quarto posto che assegna il diritto alla partecipazione alla Coppa Italia. Un squadra che è in salute, come conferma anche il general manager Alessandro Pollio, che fa il punto della situazione e traccia un bilancio dopo dieci giornate. "La partita di sabato è importantissima, gli avversari sono maggiormente accreditati ma se dovessimo vincere il quarto posto non sarebbe un’utopia. Nel medio termine, il nostro calendario è più facile delle avversarie e quindi l’obiettivo, seppur complicato, è vincere la prossima sfida per rimanere agganciate al treno".

La classifica al momento rispecchia le aspettative, o si sperava in qualcosa di meglio?

"Premessa: questo campionato è molto difficile, forse il più difficile degli ultimi anni in A2. C’è molta qualità e squadre attrezzate. Essere in zona play-off è al momento un obiettivo importante, era ed è l’obiettivo di inizio stagione. Ma non dobbiamo fermarci. Ci aspettavamo qualche punto in più, inutile nasconderlo. La squadra ha qualità importanti con giocatrici top per la categoria. Sabato sarà importantissimo cercare la vittoria, giocheremo contro una squadra molto forte e sul loro campo, ma abbiamo il dovere di provarci perché la vittoria sarebbe psicologicamente importante per noi e creerebbe qualche problema alle avversarie".

Il coach parla spesso di cali di concentrazione. Il motivo?

"Questa squadra è composta da tante senior e quindi i cali di concentrazione non ci dovrebbero essere. Siamo certi che i margini di miglioramento siano importanti e lavoreremo su quello".

Marco Zanotti