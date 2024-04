Chiappara: "Ho visto uno Spezia maturo": "Potrà conquistare la salvezza diretta"

"Lo Spezia è forte, potrà conquistare la salvezza diretta. Molto passerà dalla partita contro il Lecco". Sono ventate di ottimismo e fiducia quelle proferite dal ‘sindaco’ Roberto Chiappara, attuale vice allenatore dell’Entella, presente lunedì scorso in tribuna al ‘Picco’: "Il primo amore non si scorda mai, resto un tifoso dei colori bianchi. Ho ritrovato uno stadio molto bello che rende ancora più magica la visione del campo. Il ‘Picco’ è sempre coinvolgente, solito tifo passionale e quella curva è sempre tanta roba".

Chiappara, 7000 spezzini allo stadio nel match contro l’Ascoli, nonostante la squadra sia in zona retrocessione. "Non sono pochi, considerando anche il giorno di festa. Gli spezzini confermano la loro presenza quando serve, sono una garanzia per il tecnico e i giocatori. Grande il dispiacere per quel tifoso che si è sentito male, speriamo possa riprendersi al meglio. La gente spezzina ha fatto benissimo a richiamare le attenzioni dei protagonisti per fermare il gioco, commovente il gesto di Nikolaou che è salito in gradinata".

Contro l’Ascoli è arrivata una vittoria importantissima e meritata.

"Successo sacrosanto, che poteva essere anche più ampio nel punteggio. Ho visto uno Spezia maturo, che ha giocato a calcio e proposto buone cose, in primis gli inserimenti vincenti di Vignali. Complimenti a D’Angelo che ha preparato bene la partita".

Chi l’ha impressionata tra i bianchi?

"Elia per spavalderia calcistica, nell’uno contro uno fa saltare la tattica, un giocatore a cui aggrapparsi in questo finale di stagione".

La cura D’Angelo funziona, ora lo Spezia è squadra organizzata, unita, calata nella categoria.

"D’Angelo ha fatto la gavetta, lo stimo molto. È una persona semplice che sa trasmettere valori. Non è mai facile subentrare e entrare nella testa dei giocatori, ma lui è un allenatore pratico che ha competenze e cura molto l’aspetto motivazionale, lo ha dimostrato nel tempo. Lo Spezia con lui ha fatto un’ottima scelta, è un condottiero giusto per portare in salvo la squadra".

17 punti in 19 partite nel girone di andata, 17 punti in 12 partite nel girone di ritorno. È uno Spezia in netta ripresa.

"I numeri parlano chiaro. D’Angelo ha dato la svolta e non era per niente scontato in un ambiente passionale com’è quello di Spezia dove non è semplice giocare quando le cose non vanno bene per le pressioni notevoli che si ingenerano. Gli Aquilotti stanno riuscendo con le prestazioni a portare la gente dalla propria parte. Del resto gli spezzini, quando vedono in campo combattività e agonismo, non ti lasciano mai solo, non ti abbandonano e spesso ti aiutano a vincere. Emblematici gli applausi a Falcinelli alla sua uscita dal campo, ho apprezzato tanto questo gesto perché i tifosi hanno riconosciuto nell’attaccante il suo spirito di sacrificio. Sono certo che Diego farà i gol salvezza".

Alle porte il match contro il Lecco, non certo da sottovalutare.

"Sarà la partita più difficile, anche se sulla carta sembra semplice. Lo Spezia non è nelle condizioni di snobbare l’avversario, dovrà assolutamente vincere anche alla luce del calendario. Sarà sicuramente una partita complicata da preparare mentalmente, una gara da non sbagliare contro un Lecco che giocherà in modo spensierato. Ma credo che la concentrazione negli Aquilotti non mancherà, D’Angelo non lo consentirà".

L’impresa della salvezza diretta è possibile?

"Da tifoso mi auguro di sì. Credo che questa squadra abbia valori e forza per potersi salvare in modo diretto perché nel momento più difficile della stagione ha trovato identità e senso di appartenenza. Passerà tutto dalla partita con il Lecco".