Colak-Soleri idea in attacco contro il SudTirol

"Voglio uno Spezia sveglio. Il Sudtirol è una squadra forte, anche se sta avendo risultati altalenanti. Ho visto spesso le loro partite e hanno quasi sempre fatto bene. Servirà una partita di intelligenza, anche tatticamente". Luca D’Angelo mette in guardia dai rischi del match di domani al Picco (ore 15) con il SudTirol. Per gli amanti delle statistiche, l’allenatore dei lombardi Zaffaroni in passato ha fatto qualche ’scherzo’ allo Spezia alla guida di Verona e FeralpiSalò. D’Angelo ha anche parlato del rinnovo di Bertola. Per quanto riguarda la squadra Bandinelli torna nel gruppo.

Si aspettava una classifica così a un terzo del campionato?

"La squadra sta migliorando, dobbiamo continuare su questa linea. La B e un campionato pieno di insidie, ogni partita fa storia sé. Stiamo facendo bene e siamo contenti del percorso fin qui fatto".

La situazione della squadra?

"Sono tutti a disposizione tranne Sarr. Bandinelli e Aurelio sono tornati nel gruppo".

Il Sud Tirol con Zaffaroni, come si affronta?

"Con intelligenza dal punto di vista tattico, il SudTirol ha ripartenze molte buone, dovremo stare molto attenti. E’ una squadra che gioca e difende bene, noi dovremo affrontare la gara con le nostre certezze.

C’è dualismo tra Gori e Sarr?

"Quando si presenterà il problema, lo affronteremo. Ora Sarr sta recuperando al meglio, ma è Gori in questo momento il titolare".

Colak-Soleri dall’inizio? L’abbondanza in attacco può creare problemi di scelta?

"E’ una possibilità, vedremo se dall’inizio o a partita in corso. Abbiamo 5 attaccanti versatili e complementari: Colak a Castellamare ha fatto bene, a parte il gol: quando è arrivato era indietro di forma, ora sta bene ed è una grande risorsa offensiva. Poi dipende sempre dallo stato di forma dei ragazzi: quando scegliamo lo facciamo facendo tante considerazioni, forma, avversario allenamenti settimanali".

Il rinnovo di Bertola, che non arriva, può creare problemi?

"Bertola è giocatore e ragazzo maturo, io non ci ho parlato, ho chiesto ai dirigenti di tenerlo fino a giugno. E’ una questione tra lui, società e procuratori"

Kouda può essere l’uomo giusto per scardinare una difesa che si preannuncia chiusa?

"Ha le caratteristiche giuste. Vedremo se subito o apartita in corso"

Dopo il SudTirol, Sampdoria e Palermo fuori: match difficili. "Pensiamo una partita alla volta, attenzione massima al SudTirol, alle altre ci penseremo dopo"

Marco Zanotti