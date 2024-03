Contro la primavera. Otto gol, doppiette di Verde e Falcinelli

Sostegno ad oltranza per gli Aquilotti nell’amichevole disputata ieri al ‘Picco’ con la Primavera, durata 120’ e vinta 8 a 2. In gol Verde (2), Bandinelli, Campana, Falcinelli (2), Jagiello, Bordin, Corradini e Moro. Mister D’Angelo, nel 1° tempo, ha schierato: Zovko; Mateju, Muhl, Nikolaou; Vignali, Pietra, S. Esposito, Elia; Bandinelli, Verde; Falcinelli. Nella ripresa undici i cambi: Mascardi; Gelashvili, Tanco, Bertola; Cugnata, Cassata, Corradini, Jagiello, Jureskin; Candelari, Moro. Assenti Wisniewski, Kouda, Crespi, Reca e i Nazionali Hristov (in panchina nel match Bulgaria-Tanzania 1-0), Nagy (impegnato in Ungheria-Turchia), Pio Esposito (Italia U21-Lettonia U21), Cipot (titolare in Slovenia U21-BosniaU21), Plaia. La Primavera, nel corso del 1° tempo, si è schierata con: Mascardi, Manfrone, Bertoncini, Scartoni, Loffredo, Piccioli, Raineri, Campana, Fontanarosa, Lachowicz, Di Giorgio.

Infine, tantissimi auguri dal popolo bianco al ‘maestro’ Sergio Carpanesi, per i suoi 88 anni.

Fabio Bernardini