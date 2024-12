Il divieto di partecipare alla trasferta ha limitato il numero di tifosi a Genova contro la Sampdoria. Applausi alla squadra con un po’ di rammarico: "Grande prestazione, meritavamo la vittoria»

"Grande Spezia, ha dominato la Samp, è mancato solo il gol". Applausi scroscianti dai tifosi aquilotti per la prestazione superlativa dei bianchi nel derby in casa della Samdporia: "Siamo forti, in corsa per la A. Ingiusto e penalizzante il divieto di trasferta". Vincenzo Lambruschi è tra i pochissimi supporter spezzini presenti alla sfide del ‘Ferraris’: "Lo Spezia ha disputato una grande partita, rischiando pochissimo, avrebbe meritato ampiamente i tre punti. Un po’ di rammarico per la mancata vittoria c’è perché i bianchi hanno dominato. Non ci deve assolutamente preoccupare la distanza di tre punti dal Pisa, il campionato è ancora molto lungo, la squadra ha dato una grande prova di forza dimostrando che si può giocare la promozione diretta. Un plauso particolare a Pio Esposito e a tutti i difensori. Dispiace moltissimo che non abbiano potuto assistere alla gara i supporter spezzini, perché quando si fa una tessera del tifoso e poi si mettono queste restrizioni qualcosa non funziona". Elogi ai bianchi da parte di Luca Cardinali, anch’egli a Marassi: "Somo rammaricato per il risultato perché lo Spezia avrebbe meritato ampiamente di vincere. Gli Aquilotti hanno finito la gara dominando, se Ghidotti non avesse parato l’impossibile saremmo qui a festeggiare i tre punti. La squadra è forte, 34 punti in 17 partite ne attestano il valore. Per scaramanzia non dico niente riguardo la prima lettera dell’alfabeto, ma ovviamente sotto traccia ci credo. Grave non aver permesso ai tifosi spezzini di partecipare, è mancata una fetta di spettacolo".

Gli fa eco Leonardo Risi: "Il bicchiere è mezzo pieno perché lo Spezia ha dato prova delle sue qualità anche a Marassi. Molto bene Aurelio e Degli Innocenti, applausi a Gori. La Serie A resta un sogno da seguire, anche se è presto per parlarne. È mancato, purtroppo, lo spettacolo del tifo aquilotto".

In tribuna anche Raffaele Sassarini: "Molto orgoglioso dello Spezia, ma non felice per il risultato. Alcuni tifosi sampdoriani mi hanno fatto i complimenti dicendomi che lo Spezia aveva preso a ‘pallonate’ la loro squadra. Sono rammaricato, è inutile negarlo, per una mancata vittoria che sarebbe stata sacrosanta. Lo Spezia ha dimostrato di essere una grande squadra perché in un ambiente ostile come quello del Ferraris ha tirato fuori la testa dominando gli avversari. Continuiamo ad andare avanti per la nostra strada, se le Aquile giocheranno sempre così sicuramente lotteranno fino alla fine per la Serie A. Per chi vive di passione, vedere il nostro settore vuoto è stato un colpo al cuore, contro natura, così si ammazza il calcio".

Fabio Bernardini