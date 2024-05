Convocato dall’allenatore Marco Rossi per gli Europei. Nagy con l’Ungheria

E’ stato uno dei fautori della salvezza, da quando a fine gennaio ha indossato la maglia dello Spezia. Adam Nagy sarà anche uno dei protagonisti del prossimo campionato europeo. Il centrocampista aquilotto è stato infatti convocato dalla nazionale dell’Ungheria per prendere parte ai prossimi Europei, in programma dal 14 giugno al 14 luglio 2024 in Germania. Per Marco Rossi, l’allenatore dei magiari che è un ex aquilotto per aver allenato lo Spezia subito dopo il fallimento, in serie D, Nagy è un punto fermo del centrocampo. Come lo è stato per Luca D’Angelo, che lo ha sempre fatto giocare. E per il quale ha già chiesto alla società di far valere il diritto di riscatto per averlo a disposizione anche il prossimo anno.Nagy si unirà alla sua nazionale per affrontare le sfide in programma nel girone A, dove l’Ungheria si misurerà contro Germania, Scozia e Svizzera.