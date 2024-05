Coppa Italia. Prima sfida al Lecce a metà agosto. Poi possibile derby con la Samp

Sarà il Lecce dell’ex tecnico Gotti la prima avversaria dello Spezia nella Coppa Italia 2024-25: il match si giocherà a metà agosto. La vincente se la vedrà con la qualificata nella sfida Sassuolo-Sampdoria: possibile quindi un derby con i blucerchiati. Intanto le società di serie B si stanno muovendo con vista sulla prossima stagione. A Pisa giorni importanti per le scelte del direttore sportivo, il primo nome sul taccuino è quello di Renzo Castagnini. Trattativa in corso già da un paio di settimane, restano nel cerchio ristretto i nomi di Giuseppe Magalini del Catanzaro e Mattia Baldini della Sampdoria. Per quanto riguarda l’allenatore se Aquilani dovesse andar via (destinazionbe Sassuolo o Fiorentina) o se invece sarà il Pisa a decidere di guardare altrove, il nome forte sembra quello di Paolo Zanetti. A Reggio Emilia è già al lavoro il nuovo direttore sportivo Marcello Pizzimenti, il cui primo obiettivo è ottenere la conferma per la prossima stagione da parte del tecnico Alessandro Nesta. In tal senso c’è già stato un un colloquio telefonico con il tecnico, ora in vacanza all’estero. Sul fronte delle neopromosse il Cesena nei prossimi giorni dovrebbe comunicare il nome del direttore generale. Resta da sciogliere il nodo della guida tecnica: che Mimmo Toscano resti alla guida del Cesena è sempre difficile ma la separazione non è data per scontata. Il Cesena si è già guardato intorno: fra i papabili l’ex Spezia Leonardo Semplici (che però ha varie richieste) e Roberto D’Aversa, esonerato dal Lecce.