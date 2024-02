D’Angelo ammette che bisogna fare di più: "Abbiamo tenuto tanto la palla, ma se non segni poi le partite si sporcano». "Dovevamo stare più attenti alle ripartenze»

Brividi al ’Liberati’, con un plauso ai 203 spezzini che hanno sfidato acqua e freddo, e finale per cuori forti. In sei minuti dall’inferno almeno al purgatorio, dallo sprofondare a guadagnare comunque un punto sulle squadre sconfitte sabato. Migliore in campo, ma non è una novità, il portiere avversario Iannarilli con almeno tre miracoli su Falcinelli (due) e Salvatore Esposito, poi troppi errori come sul contropiede che ha causato il rigore con miracolo questa volta di Zoet, quindi nel finale con altra palla persa e ripartenza della Ternana con gol. Con D’Angelo si riparte da qui.

"Un punto importante – dice l’allenatore dello Spezia – dobbiamo comunque fare di più e sopratutto fare gol. Non credo che la sconfitta avrebbe cambiato moltissimo. A livello morale si. Abbiamo tenuto tanto la palla, ma se non segni poi le partite si sporcano e gli avversari erano molto ficcanti e veloci. Un po’ tutti dovevamo fare di più baricentro nella metacampo della Ternana, dopo il rigore loro sono saliti e noi scesi. Perdere sarebbe stato dilettuoso".

Cosa non ha funzionato sui contropiede?

"Attaccavamo con tanti uomini ma dovevamo stare più attenti alle loro ripartenze. Sul gol eravamo sbilanciati e nella loro area, abbiamo preso gol non riuscendo noi a fare gol. Nel calcio con un campo cosi pesante e la pioggia dovevamo essere più attenti".

Il cambio di Falcinelli?

"Volevo rinforzare il centrocampo, negli ultimi 15’ eravamo stanchi dopo aver speso tanto, ho fatto un cambio conservativo e abbiamo preso gol. Dobbiamo stare più attenti, ma abbiamo attaccato quasi sempre, arrivati ai sedici metri senza tirare in maniera pericolosa. Comunque la Ternana è una squadra importante, in difficoltà come noi, dopo un’ora però dovevamo essere in vantaggio. Il pari è giusto, ma potevamo fare di più".

Zoet un po’ l’eroe, col soprannome di ’Olandese volante’.

"Conoscevo Pereiro – dice il portiere nato a Veendam – ho giocato con lui in Olanda, sono contento che ho parato il rigore. Quando pareggi all’ultimo e dopo aver tenuto palla per il 70% sarebbe stato immeritato perdere. Siamo tanti nuovi. Meglio non prendere gol".

Salvezza a cinque punti, cosa bisogna fare?

"Vincere in casa da domenica prossima"

Arriva l’uomo che ha pareggiato, Di Serio, esordio e gol..

"E’ stato bellissimo, speravo di esordire con una vittoria, ma va bene cosi. Recuperare ci da morale. Ci sono tutti i presupposti per fare bene. Sono contento. Un grande gruppo, qualcuno lo conoscevo e i nuovi mi hanno accolto alla grande".

Marco Zanotti