D’Angelo applaude la grinta della squadra: "Spirito eccezionale, punto guadagnato"

Mister Luca D’Angelo alla fine del match contro il Mantova ha rivolto un plauso alla sua squadra per l’ardore agonistico messo in campo: "I miei giocatori hanno giocato con uno spirito eccezionale, prova ne è che abbiamo recuperato lo svantaggio all’ultimo minuto, peraltro meritandolo ampiamente. Due punti persi o un punto guadagnato? I punti sono sempre guadagnati per me, abbiamo pareggiato al 93’ per cui va bene così. Ci siamo fatti prendere un po’ dalla frenesia nel voler recuperare il risultato, gli attaccanti avrebbero dovuto attaccare l’area in modo più consono. Per noi i 38 punti alla fine del girone di andata non cambiano le prospettive: Pisa e Sassuolo sono partiti con grandissime ambizioni, noi dovremo giocare al massimo e fare più punti possibili". Non è mancato un commento sul Bari, prossimo avversario delle Aquile: "Ho deciso di escludere Wisniewski per la gestione delle gare ravvicinate, non avrebbe recuperato per la gara in terra pugliese. Al San Nicola avremo fuori Vignali, Kouda, che è uno dei giocatori più forti della B e che per noi sarà un rinforzo nel girone di ritorno e Hristov che sarà squalificato. La squadra darà sicuramente battaglia".

Felice Diego Falcinelli per il suo primo gol in maglia bianca: "Mi è mancato tanto il gol in questi mesi, ci ho sempre creduto, sono ovviamente contento, anche se un po’ meno per il risultato. Alla fine credo sia stato un punto guadagnato piuttosto che perso perché, pur nel rammarico del mancato successo, abbiamo pareggiato al 93’. Cercheremo di riprendere i due punti persi da qualche altra parte. Dopo l’espulsione c’è stata una sola squadra in campo, se avessimo fatto gol prima avremmo potuto vincere il match". L’attaccante ha poi rimarcato il ruolo da lui interpretato: "Oggi ho fatto la mezzala a destra. Il Mantova è una squadra ben organizzata, abbiamo cercato di prenderli alti, ma forse non avevamo all’inizio quella forza che ci ha sempre contraddistinto al ‘Picco’. Comunque abbiamo fatto un girone di andata impressionante, essere a nove punti dalla quarta è davvero tanto. Siamo tre lì davanti, c’è tutto un girone di ritorno, non possiamo pensare al Pisa o al Sassuolo, tutte le gare sono difficili, lo è stato anche per i toscani quando hanno perso a Carrara. Noi abbiamo la nostra identità, poi a marzo ne riparleremo". Il tecnico del Mantova Davide Possanzini ha contestato la direzione dell’arbitro Arena: "Non parliamo di calcio, è stata una partita condizionata da una direzione arbitrale negativa per entrambe le squadre: c’è stata troppa fretta nella gestione dei cartellini. Non è stato possibile fare una gara ad armi pari, ai miei ragazzi non posso dire niente. Giusto dire che il pareggio sta stretto allo Spezia".